Кокорина заметили на машине с номерами ВОР и показывающим средний палец ГИБДД

Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин накопил штрафов за нарушение ПДД на беспрецедентную сумму, достигшую 1,6 млн руб. После освобождения из тюрьмы футболист передвигается на автомобиле BMW с вызывающими номерами ВОР, систематически превышает допустимую скорость и демонстрирует средний палец сотрудникам ГИБДД, сообщил телеграм-канал SHOT.

Как выяснил канал, Кокорин является злостным нарушителем дорожных правил. Несмотря на то что он играет на Кипре, он часто посещает Москву, где регулярно получает штрафы. Бывали дни, когда он набирал более 10 нарушений за сутки.

Футболиста неоднократно фиксировали за серьезными превышениями скорости, использованием телефона во время вождения, ездой с непристегнутым ремнем безопасности, а также за остановками и поворотами в запрещенных местах.

На одном из снимков, появившихся в интернете, видно, как Кокорин едет в районе своего жилого комплекса со скоростью 152 км/ч при разрешенных 60 км/ч и показывает средний палец в камеру.

Кокорин приобрел BMW M5 CS (стоимостью около 17 млн руб.) в 2021 году. С тех пор на этот автомобиль с номерами ВОР было выписано 1511 штрафов на общую сумму 1 млн 618 тыс. руб.

В автопарке Кокорина также имеется Porsche Macan Turbo 2014 года выпуска с номерами ХАМ (около 4 млн руб.). В 2024 году он приобрел китайский автомобиль Lixiang L9 2024 года за 8 млн руб., установив на него номера 009 в соответствии со своим игровым номером.

На этих автомобилях форвард ездит реже, но и на них зафиксированы штрафы: около 40, в том числе за отсутствие полиса ОСАГО.

Ранее сообщалось, что в России в три раза могут вырасти штрафы за парковку на тротуарах.