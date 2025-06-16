Советского актера и сценариста Вячеслава Богачева нашли мертвым в его квартире в Москве

В возрасте 77 лет ушел из жизни советский актер и сценарист, оставивший заметный след в киноиндустрии, Вячеслав Богачев, сообщил SHOT.

По информации телеграм-канала, тело артиста обнаружили в его собственной квартире на Бакунинской улице в Москве. Предварительно, актер умер от острой сердечной недостаточности.

Вячеслав Богачев родился в 1948 году. В 1971 году он окончил Школу-студию Московского Художественного театра имени А. П. Чехова (МХАТ), после чего начал активно заниматься театральной и кинодеятельностью.

Артист выступал на сцене Московского театра имени Ленинского Комсомола и участвовал в телевизионных проектах, которые организовывало Министерство финансов.

Также Богачева можно увидеть в различных фильмах и сериалах, таких как «Я тебя помню», «Живая мишень» и «В круге первом».

Помимо актерской деятельности, Богачев проявил себя как режиссер и сценарист в таких проектах, как «Темные аллеи» и «Российские Багамы».

Ранее стало известно, что в Башкирии погиб чемпион мира по мотогонкам на льду Николай Красников.