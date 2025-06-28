«Коламбус» обменял одного российского вратаря и выбрал на драфте другого

Клуб НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» под общим 20-м номером выбрал на драфте-2025 российского голкипера Петра Андреянова.

Андреянов стал первым вратарем и первым российским хоккеистом, выбранным на драфте этого года.

В минувшем сезоне 18-летний Андреянов выступал за «Красную Армию» ­— молодежку ЦСКА. В регулярном чемпионате МХЛ он провел 37 матчей, отражая 94,2% бросков и пропуская 1,42 шайбы за игру. Голкипер одержал 23 победы и сделал три шатаута.

Под первым номером на драфте-2025 «Нью-Йорк Айлендерс» выбрали защитника Мэттью Шефера, под вторым «Сан-Хосе Шаркс» забрали форварда Майкла Мису, под третьим «Чикаго Блэкхокс» задрафтовали шведского нападающего Антона Фронделла.

Ранее «Коламбус» обменял во «Флориду» другого российского вратаря ­— Даниила Тарасова. В «Пантерз» Тарасов станет бэкапом Сергея Бобровского.