Кологривый сыграет скончавшегося солиста панк-группы «Сектор газа» Хоя

Онлайн-кинотеатр Premier разрабатывает фильм о группе «Сектор газа». Одну из главных ролей — солиста Юрия Хоя — исполнит Никита Кологривый. Об этом сообщил генеральный продюсер онлайн-кинотеатра Premier Давид Кочаров. Информация опубликована РИА Новости.

На презентации продемонстрировали тизер фильма, в котором Кологривый предстал в роли известного музыканта. Кочаров выразил уверенность в том, что картина выйдет в 2026 году.

«Проект "Сектор Газа". Мы ничего не делали с ним, сделали действительно только одну смену», — сказал Кочаров на презентации новых проектов онлайн-кинотеатра.

Презентация новых проектов онлайн-кинотеатра Premier прошла на фестивале «Новый сезон», который состоялся на горнолыжном курорте «Роза Хутор» с 15 по 20 сентября.

