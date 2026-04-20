«В СМИ не упомянули, что я там был»: супруг Марии Ароновой возмутился слухами о ее госпитализации

Супруг народной артистки РФ Марии Ароновой, Евгений Фомин, который обычно предпочитает оставаться в тени своей звездной жены и не дает интервью, на этот раз решил публично высказаться и развеять тревожные слухи, распространившиеся в СМИ и социальных сетях относительно здоровья артистки.

Как пишет Super.ru, в эфире популярного шоу «Ты не поверишь!» Фомин заявил, что все панические сообщения о якобы серьезной болезни Марии не соответствуют действительности, и на самом деле актриса всего лишь проходила плановое медицинское обследование в Боткинской больнице.

При этом Фомин не скрывал своего возмущения тем фактом, что в многочисленных публикациях, посвященных визиту Ароновой в больницу, ни разу не было упомянуто, что он находился рядом с супругой и сопровождал ее во всех процедурах.

«Мы присутствовали с Машей в Боткинской больнице для сдачи очередных анализов. Кто‑то увидел нас и решил, что Аронова больная», — сказал Фомин.

По его словам, это выглядит как намеренное искажение информации и попытка создать драматичную картину там, где ее нет. Он подчеркнул, что они с Марией — сплоченная команда, и любые проблемы они решают вместе, и, если бы речь шла о чем-то серьезном, он бы не стал это скрывать, но в данном случае волнение было абсолютно напрасным.

Фомин старше Ароновой на 15 лет и по образованию и профессии далек от мира кино — он работает начальником транспортного цеха на автомобильном заводе. Однако именно он взял на себя все бытовые заботы и организацию семейного быта, чтобы актриса могла полностью сосредоточиться на своей карьере в киноиндустрии и не отвлекаться на домашние хлопоты.

Более того, Фомин помогал супруге воспитывать ее сына от первого брака с актером Владиславом Гандрабурой, и, по словам близких, они всегда жили дружной семьей. У супругов есть и общая дочь — 22-летняя Серафима.

