Колосков раскритиковал работу Карпина в сборной России

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с Metaratings.ru подвел итоги года для сборной России по футболу.

Он критически оценил работу Валерия Карпина на посту главного тренера.

«У нас нет сборной команды. Есть набор где-то из 40 футболистов, а команды нет. Это главный итог. Нет постоянного костяка, вызываются разные люди все время. Команды как таковой нет. Каждый матч — новый состав», — сказал Колосков.

По его мнению, такой подход был оправдан на определенном этапе, но уже необходимо определиться с составом. Почетный президент РФС отметил, что постоянно мелькают пять-шесть фамилий, остальные игроки меняются.

Колосков не стал обсуждать результаты матчей, поскольку они из-за товарищеского характера ни о чем не говорят. Всего в 2025 году сборная России провела 10 матчей, шесть из которых выиграла, три свела вничью и в одном уступила — 0:2 сборной Чили.

Ранее портал «Подмосковье сегодня» представил свою версию символической сборной первой части РПЛ, в которую были включены только российские футболисты.