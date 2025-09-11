Колумбийский дирижер вошел в состав жюри «Интервидения»

Колумбийский дирижер, педагог и государственный деятель Хорхе Игнасио Сорро Санчес вошел в состав в жюри Международного музыкального конкурса «Интервидение—2025». Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия.

«Маэстро обладает впечатляющей биографией, тесно связанной как с музыкой, так и с высокой государственной службой», — уточнили в сообщении.

Так, например, в 2022 году его назначили на пост заместителя министра культуры Колумбии, через год — временно исполняющего обязанности министра. В мае 2025 года он был утвержден на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Колумбии в РФ.

Маэстро основал Высшую школу музыки Института культуры города Тунхи, возглавлял Хоровую и оркестровую корпорацию Колумбии и не только. В качестве дирижера он работал с ведущими вокальными и симфоническими коллективами. Теперь он курирует государственную программу «Музыка как инструмент миростроительства», инициированную президентом Густаво Петро.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.