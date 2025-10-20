Колыванов перестал удивляться победам «Балтики»
Фото: [ФК «Рубин»]
Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов в эфире «Матч ТВ» заявил, что его перестали удивлять результаты «Балтики».
В 12-м туре РПЛ дебютант лиги разгромил на выезде казанский «Рубин» со счетом 3:0.
«Балтика» уже не удивляет — команда физически готова. Даже те, кто выходит на замену, не боится играть. У нас давно такой команды не было. Они понимают, что могут любого соперника задавать. При этом они красивые голы забивают. Команда — крепкий орешек, который невозможно сломать», — сказал Колыванов.
«Балтика» в 12 матчах набрала 23 очка и занимает пятое место. Столько же баллов у петербургского «Зенита», а отставание калининградцев от лидирующих «Локомотива» и «Краснодара» составляет всего три очка.