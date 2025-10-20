Колыванов перестал удивляться победам «Балтики»

«Балтика» уже не удивляет — команда физически готова. Даже те, кто выходит на замену, не боится играть. У нас давно такой команды не было. Они понимают, что могут любого соперника задавать. При этом они красивые голы забивают. Команда — крепкий орешек, который невозможно сломать», — сказал Колыванов.