Команда из Московской области завоевала награды на чемпионате России по спорту ЛИН в академической гребле

Подмосковная сборная завоевала награды на чемпионате России по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями в дисциплине академическая гребля. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, экипаж в составе Ирины Костюхиной, Владимира Бисарнова, Артема Кондратьева, Людмилы Колесовой и Лидии Водневой завоевал “золото” на дистанции 1,5 тысячи метров в классе лодок «четверка с рулевым». Помимо этого, на втором месте в аналогичной дисциплине оказался экипаж Юлии Кутузовой, Кирилла Кредисова, Вадима Дмитрякова, Елены Поклоновой и Полины Якубенко. Соревнования проходили в Коломне в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». В них приняли участие представители шести регионов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.