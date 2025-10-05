Команда из Подольска заняла первое место на региональной военно-патриотической игре «Наследники победы»

В Подольске, в рамках военно-патриотического мероприятия «Наследники победы», триумфатором стала команда юнармейцев «Витязь» из Быково, завоевавшая главный приз — кубок Мужества имени Дмитрия Зернова. Местом проведения соревнований стал Спортивный комплекс «Труд», собравший около 120 команд-участниц из разных уголков России, сообщили в пресс-службе городского округа.

В интеллектуальных и физических испытаниях сошлись представители юнармейских и военно-патриотических объединений из Московской, Калужской, Тульской областей и города Санкт-Петербурга.

В ходе игры юные патриоты проявили свои умения и навыки в девяти различных категориях. Среди них — проверка знаний в области военной истории и иерархии воинских званий Российской Федерации, марш-бросок, скоростная сборка-разборка автомата Калашникова, снаряжение магазина, ориентирование по азимуту, использование средств радиационной защиты и демонстрация навыков строевой подготовки.

Кубок Мужества носит имя героического участника СВО, Дмитрия Зернова, награжденного орденом Мужества. Дмитрий с 2011 года работал учителем физкультуры в Федюковской школе, занимал должность заместителя директора по безопасности и руководил местным юнармейским отрядом.

После начала мобилизации он добровольно отправился в зону СВО, где получил позывной Учитель. Был удостоен ордена Мужества и медали «За отвагу». Героически погиб 23 июля под Луганском, спасая жизни своих сослуживцев.

Ранее сообщалось, что мотоциклисты показали эффектные трюки на празднике города Подольска.