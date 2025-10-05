В парке Талалихина в Подольске на День города показали эффектные трюки мотоциклисты и провели выставку автомобилей

На праздновании Дня города в Подольске, в парке им. Талалихина, зрителям представили зрелищное шоу мотоциклисты-профессионалы, продемонстрировали гоночные авто, организовали концертную программу, выставки и познавательные экскурсии. Общественный порядок в парковой зоне обеспечивали сотрудники кинологической службы со служебными собаками, сообщили в пресс-службе городского округа.

В рамках мотоциклетного шоу участники продемонстрировали знаменитый трюк «Вилли» — езду с поднятым передним колесом, требующую от водителя высокого мастерства балансировки.

Посетители смогли ознакомиться с прекрасной коллекцией автомобилей, привезенных коллекционерами из Москвы, Калужской и Московской областей. В экспозиции были представлены как старинные модели отечественного производства, так и спортивные болиды с авторским тюнингом.

Автолюбители охотно рассказывали о прошлом своих машин и произведенных улучшениях. Для посетителей парка был организован конкурс с ценными призами. По результатам автомобильной выставки экспертная комиссия выбрала лидеров по трем номинациям: лучшее оформление салона, внешний вид и технологическое исполнение.

Безопасность в парках Подольска во время праздничных мероприятий вместе с инспекторами-кинологами обеспечивали бельгийская овчарка по кличке Норд и русский спаниель Фил.

