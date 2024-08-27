Команда Московской области завоевала еще один титул чемпиона России по софтболу

Команда из Рузского городского округа «Карусель» одержала победу на чемпионате России по софтболу и вернула себе титул, которым владела до 2020 года. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В ведомстве уточнили, что «Карусель» была 25-кратным чемпионом России: с 1994 по 2011 годы, с 2013 по 2019 годы. В финале чемпионата подмосковные спортсмены соревновались с представителями московской команды «Индианс», которые заняли второе место. Бронзовым призером турнира стала подмосковная команда из Тучково «ОСШОР-1». Теперь «Карусель» примет участие в финале Кубка России в сентябре. Отметим, что чемпионат прошел в подмосковном поселке Тучково в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

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