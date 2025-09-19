Команда «Орленок» представит Подмосковье в финале военно-патриотической игры «Зарница 2.0»
В финале «Зарницы 2.0» Подмосковье представят ученики Любучанской школы
Фото: [Медиасток.рф]
Команда «Орленок» из Любучанской средней школы представит Подмосковье в финале Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Чтобы помочь ребятам победить, нужно подписаться на канал военкора отряда. Необходимо набрать 10 тыс. подписчиков.
Финал проходит в Волгоградской области. В нем принимают участие более 900 финалистов «Движения Первых» и «Юнармии». В финал вышли 96 команд. Подмосковье представляют 10 учеников Любучанской школы.
Ребят ждет гарнизонная служба и большая военно-тактическая игра, комбинированный марш и состязания по условно-военным специальностям. Финальное состязание в рамках игры состоится 21 сентября.
