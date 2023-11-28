Команда Подмосковья завоевала шесть медалей на Кубке России по санному спорту

Подмосковные саночники завоевали на Кубке России в Сочи шесть медалей — три золотых, одну серебряную и две бронзовые. Об этом сообщила пресс-служба областного министерства физической культуры и спорта.

Так, золото команде региона принесли Виктория Демченко и Олеся Михайленко. Они выступали в дисциплине «двухместные сани, спринт».

Еще одну награду высшей пробы Виктория Демченко завоевала в заезде на одноместных санях в дисциплине «спринт». В этом же старте еще одна представительница Московской области — Дарья Олесик — заняла третье место. В классическом индивидуальном заезде на одноместных санях спортсменки заняли первую и вторую ступени пьедестала.

Подмосковные спортсменки Дарья Пересторонина и Мария Посельская заняли третье место в дисциплине «двухместные сани».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что до 2026 года в Московской области появится свыше тридцати новых спортивных объектов.