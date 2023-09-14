Команда подмосковных студентов примет участие в отборочном этапе «Битвы роботов»

Команда «Istok Robotics» из подмосковного Фрязина сразится в чемпионате «Битва роботов». Об этом сообщили в региональном Министерстве государственного управления, ИТ и связи.

Отмечается, что отборочный этап Международного чемпионата «Битва роботов» пройдет в Подмосковье. Глава ведомства Надежда Куртяник подчеркнула, что в нашем регионе уделяется особое внимание развитию новых технологий, поэтому мы были рады поддержать мероприятие и помочь с его организацией.

Команда из Фрязина создала боевого робота RedHorn. Это мини-танк, который весит более ста килограммов и может развивать скорость до десяти километров в час. RedHorn прекрасно владеет ниндзюцу и приемами дзюдо.

Капитан команды «Istok Robotics» Дмитрий Татаринов рассказал, что они впервые будут участвовать в «Битве роботов», и это потребовало от ребят работы до позднего вечера, в выходные, совмещения работы с учебой.

«Наша цель – привезти кубок Чемпиона в родной город Фрязино», – добавил Дмитрий Татаринов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что выпуск компьютеров и оптики в Подмосковье увеличился в два раза.