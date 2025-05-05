Команда «Ред Булл» подала протест на результаты Гран-при Майами

Возмущение «Ред Булл» вызвал эпизод, когда пилот «Мерседеса» Джош Расселл не снизил скорость при желтых флагах и не был за это наказан. В результате Расселл финишировал третьим, а Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» — четвертым.

Победный дубль в гонке оформили пилоты «Макларена». Оскар Писастри занял первое место, Ландо Норрис стал вторым.

В общем зачете также лидируют «Макларены». Пиастри увеличил свое преимущество от Норриса до 16 очков (131-115). Ферстаппен занимает третье место и отстает от Писастри уже на 32 пункта (131-99).

Пиастри выиграл четыре этапа из шести. Норрис взял Гран-при Австралии, а Ферстаппен победил на Гран-при Японии.