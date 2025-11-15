Сборная России проиграла впервые за четыре года

Сборная России по футболу уступила в товарищеском матче команде Чили со счетом 0:2.

Заключительный в календарном году матч национальной команды прошел на сочинском стадионе «Фишт».

Оба мяча чилийцы забили после ошибок российских защитников. На 37-й минуте Игорь Дивеев, вышедший на поле с капитанской повязкой, сначала отдал мяч под перехват, а затем проиграл борьбу крепышу Гонсало Тапии. На 76-й минуте Бен Браретон удвоил счет после неудачного выноса из штрафной Мингияна Бевеева.

Сборная России проиграла впервые с 14 ноября 2021 года, когда уступила сборной Хорватии в отборочном матче чемпионата мира (0:1). Беспроигрышная серия национальной команды, которая с тех пор из-за отстранения проводила только товарищеские матчи, составила 22 игры.

Ранее сборная России в Санкт-Петербурге сыграла вничью с командой Перу (1:1).