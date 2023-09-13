Команда спортсменов из Подмосковья завоевала серебро на Кубке России по софтболу

Команда «Карусель» из Подмосковья стала серебряным призером Кубка России по софтболу среди женских команд. Об этом сообщили в областном Минспорте.

В ведомстве уточнили, что в финале состязаний спортсменки из Московской области встретились с коллективом «РусСтар» из Москвы. Победу со счетом 8:6 одержали столичные игроки, серебряные медали Кубка России завоевала команда «Карусель». «Бронза» оказалась у еще одной московской команды «Юг». Отметим, что в соревнованиях приняли участие семь команд из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области застраховали всех работников скорой помощи.