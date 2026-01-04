Команды из Химок вырвались в финал главного областного соревнования по фигурному катанию

Спортсмены из Химок успешно преодолели отборочный этап на областном фестивале фигурного катания «Хрустальный лед», прошедшем 3 января, и завоевали право выступить в решающей стадии соревнований, сообщила администрация городского округа.

Честь городского округа в финале будут защищать одиночница Валерия Энгельс и команда Stepanova Team. По мнению судей, химчане продемонстрировали отличную физическую форму, технически сложные и артистичные программы, что позволило им выделиться на фоне других участников и достойно представить свой муниципалитет.

«Поздравляем финалистов! Желаем спортсменам уверенных прокатов, вдохновения и новых спортивных достижений», — отметили в администрации округа.

Фестиваль «Хрустальный лед» является частью масштабной программы по развитию и популяризации массового спорта, в частности фигурного катания, среди жителей региона. Проект ориентирован на спортсменов-любителей всех возрастов и активно содействует продвижению зимних видов активности.

Завершится фестиваль гала-концертом и финальными выступлениями, которые запланированы на 17 января и должны стать кульминационным событием всего спортивного проекта.

Ранее сообщалось, что в Химках продолжают исполнять мечты детей в рамках всероссийской «Елки желаний».