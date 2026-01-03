В Химках продолжают исполнять мечты детей в рамках всероссийской «Елки желаний»

В Химках продолжается всероссийская благотворительная акция «Елка желаний». Местные депутаты приняли участие в проекте, навестив детей и вручив им долгожданные подарки.

Депутат Московской областной думы Владислав Мирзонов исполнил мечту Никиты Богданова, подарив мальчику трюковый самокат. Еще одну семью — Родиона, Германа и Инессу Устиновых — поздравили депутат Михаил Раев и председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский, передав детям два самоката и накладные наушники.

Как отметил Малиновский, радость детей заставила взрослых на время забыть о повседневных делах и почувствовать настоящий праздник.

Акция «Елка желаний», в рамках которой любой желающий может исполнить мечту ребенка из детдома или нуждающейся семьи, проходит в стране уже восьмой год. Как подчеркивают организаторы, для создания чуда не нужны специальные ресурсы, а только открытое сердце и желание подарить радость. Участие в проекте представителей власти делает его более заметным и привлекает дополнительное внимание к благотворительности.

Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь в Московской области появились на свет 23 ребенка.