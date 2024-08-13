Команды Подмосковья могут подать заявку на участие в Кубке Берлина по баскетболу

Подмосковные команды могут подать заявку на участие в Кубке Давида Берлина по уличному баскетболу в формате 3×3, который пройдет в конце августа в городе Ногинск на Фонтанной площади, турнир будет приурочен к 99-летию легендарного спортсмена и тренера Давида Берлина. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Подать заявку можно здесь. В командах должны быть один тренер и четыре игрока, один из которых — запасной. Участники будут соревноваться в 12 категориях в зависимости от возраста. Отметим, что кубок проводят в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.

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