Команды Подмосковья завоевали «золото» и «серебро» на Всероссийских соревнованиях по конному спорту лиц ПОДА

Команды Московская область-1 и Московская область-2 завоевали «золото» и «серебро» на Всероссийских соревнованиях по конному спорту среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В ведомстве уточнили, что в состязаниях приняли участие воспитанники регионального Центра спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта.

«Владислав Пронский, Юлия Полякова, Юлия Мартьянова и Владислав Колосов стали лучшими во всех дисциплинах по паралимпийской выездке. Представители Московской области выступали в категориях «личный приз», «командный приз» и в произвольной программе кюр», — говорится в сообщении.

В соревнованиях также приняли участие представители Калужской, Ленинградской областей, Москвы и Санкт-Петербурга. Они прошли в подмосковной деревне Богданиха в конноспортивном комплексе «Виват, Россия!».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.