Комик Чабдаров рассказал, что в Турции ощущал себя как гастарбайтер

Известный российский комик Расул Чабдаров, который проживал в Турции, рассказал о своем возвращении на родину. Он поделился своими размышлениями в подкасте у комика Ивана Абрамова, который доступен на платформе «ВКонтакте».

В ходе беседы Чабдаров поделился воспоминаниями о том, как он в молодости трудился в сфере туризма в Турции.

«Я начал видеть взрослых мужчин, которые уже лет 10-15 работают так, ничего не меняется вообще, и я думаю: я не хочу быть этим обгоревшим мужчиной», — отметил он.

Комик также рассказал, что за сезон его заработок составлял около $10 тыс. (примерно 1,04 млн руб. по текущему курсу), однако ощущал себя как гастарбайтер.

«Я подумал: моя страна — это Россия. Я реально так подумал, у меня паспорт российский, я — гражданин России, я родился в России, я — коренной житель России», — добавил он.

В конечном итоге, по словам Чабдарова, он решил возвратиться на историческую родину.

Ранее комик и шоумен Тимур Батрутдинов заявил о возможном переезде в Казань. Он считает, что в городе гармонично объединены эргономика и урбанистика.