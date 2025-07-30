Последний тур Оззи: Бирмингем с размахом прощается с Принцем Тьмы под звуки Iron Man

Бирмингем превратился в эпицентр мирового метал-сообщества — фанаты в кожаных куртках и футболках с принтами Black Sabbath заполонили центр города, чтобы проводить Оззи Осборна в его последний путь. Об этом со ссылкой на Daily Mail сообщает KP.RU.

Ровно в 13:00 по местному времени украшенный цветами катафалк с телом музыканта начал движение по Брод-стрит под звуки Iron Man, доносившиеся из колонок, которые принесли поклонники. Фанаты кричат и аплодируют любимому бунтарю, подарившему миру хиты и яркие эмоции.

Особое скопление людей также наблюдалось у моста Black Sabbath Bridge и знаменитой скамьи, где установлен памятный знак группе. Здесь стихийно возник мемориал: между венками и свечами фанаты оставляли гитарные медиаторы, бутылки с сиропом от кашля (отсылка к культовому инциденту с летучей мышью) и даже копии его автобиографии.

Семья Осборна организовала закрытую церемонию для близких, но позволила городу проститься с музыкантом публично. Жена Шэрон, которая несколько лет готовила семейный дом к печальному событию, оборудовав там медицинский блок, не присутствовала на уличных мероприятиях — согласно источникам, она предпочла частные похороны.

Примечательно, что сам маршрут процессии повторил путь, по которому молодой Оззи ходил на репетиции первой группы The Polka Tulk Blues Band — предшественницы Black Sabbath. Местные власти временно перекрыли движение, разрешив фанатам идти за катафалком.

Как отмечают журналисты, прощание получилось на удивление светлым — вместо траурных речей люди пели хором Paranoid, а некоторые даже поднимали рюмки с алкоголем (хотя сам Оззи последние годы вел трезвый образ жизни). Владельцы баров рассказывают, что с утра был ажиотажный спрос на Black Sabbath Ale — местное крафтовое пиво, названное в честь группы.

При жизни Оззи признавался, что не хотел уходить молча, а хотел попрощаться со всеми лично, со сцены. В связи этим звезда дала последний концерт 5 июля, который вошел в историю рок-музыки. Теперь нет сомнений, что прощание и похороны Принца Тьмы состоялись в его духе.

Ранее сообщалось, что дети Оззи Осборна от первого брака впервые публично отреагировали на смерть отца.