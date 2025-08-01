Комик-иноагент рассказал о дороговизне жизни в Лос-Анджелесе

Российский стендап-комик Данила Поперечный*, переехавший в США после начала специальной военной операции (СВО), откровенно рассказал о жизни в американском городе. Видео с его рассуждениями опубликовано на YouTube-канале.

Поперечный рассказал, что Лос-Анджелес — крайне дорогой город для проживания, и посоветовал всем, кто мечтает об эмиграции, «бежать оттуда».

По словам юмориста, даже при скромном образе жизни ежемесячные расходы в городе составляют минимум $5 тыс. Он подчеркнул, что основные траты приходятся на аренду жилья, продукты питания и страховки, включая медицинскую.

Еще одной проблемой эмиграции Поперечный назвал разницу в часовых поясах между Россией и США. Из-за этого, рассказал юморист, ему бывает сложно поддерживать связь с родственниками и друзьями, оставшимися в России.

Ранее руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал лишить гражданства музыканта Андрея Макаревича*.

*Министерством юстиции РФ признаны иностранными агентами.