В России призвали лишить гражданства иноагента Макаревича за его критику Пахмутовой

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин возмутился словами музыканта Андрея Макаревича* о композиторе Александре Пахмутовой. В своем телеграм-канале он призвал лишить артиста гражданства.

Макаревич ранее раскритиковал часть творчества Пахмутовой. По его словам, у нее раньше встречались красивые песни, но потом они якобы стали ужасны.

«Андрей Макаревич, у которого бездарные песни, которые слушать невозможно и они не вызывают никаких эмоций, унижает Александру Пахмутову», — указал Бородин.

Он также заявил, что Макаревича необходимо лишить гражданства России, а также запретить ему въезд в страну на 50 лет. Помимо этого Бородин назвал артиста и ему подобных предателями собственной родины.

Ранее сообщалось, что московский суд оштрафовал Макаревича за отсутствие плашки о статусе иностранного агента. Сумма штрафа составила 30 тысяч рублей. Артист признан виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента. До этого его уже привлекали к ответственности за подобное нарушение.

*Минюстом РФ признан иноагентами