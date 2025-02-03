Комик Слепаков отказался от политических песен ради российских корпоративов

Комик и певец Семен Слепаков готов отказаться от своих политических песен, чтобы выступать на корпоративных мероприятиях для россиян. В ожидании заказов он повысил стоимость своих выступлений до 5,6 млн руб., сообщил телеграм-канал SHOT.

По информации канала, с начала года Слепаков увеличил цену на частные шоу на €5 тыс. (почти 500 тыс. руб.). При этом для него не имеет значения аудитория и ее национальность — он готов петь даже для российских зрителей.

В качестве бонуса — полный отказ от любых скандальных политических произведений. Гости корпоратива имеют возможность сами выбирать песни для исполнения. За 45 минут шоу артист запрашивает 5,6 млн руб.

Среди требований Семен указал перелет бизнес-классом, купе в СВ и передвижение на дорогих машинах. Если концерт проходит за пределами СНГ, водитель не должен знать русского языка.

Что касается проживания, Слепаков предпочитает люксы в пятизвездочных отелях с доступом к услугам консьержа. В гримерке он требует только элитные продукты, и их свежесть имеет особое значение — в противном случае предусмотрены серьезные штрафы.

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