Комик Комиссаренко пополнил список экстремистов в Белоруссии

Стендап-комик Вячеслав Комиссаренко пополнил в Белоруссии список экстремистов. Как сообщило РИА Новости, фамилия юмориста появилась на сайте белорусского МВД в обновленном перечне организаций, которые причастны к осуществлению экстремистской деятельности.

В конце декабре по решению Минского городского суда Комиссаренко был заочно признан виновным по трем уголовным делам, в том числе публичном оскорблении Александра Лукашенко, за что получил шесть лет лишения свободы. В 2024 году Комиссаренко покинул пределы родины и проживает на территории различных европейских стран.

Ранее сообщалось о том, что военкомы выкрали украинского блогера Назарчика, который в своих публикациях критиковал главу киевского режима Владимира Зеленского.