Комика Данилу Поперечного отказались исключать из реестра иноагентов

Комик Данила Поперечный* подал апелляцию в суд касательно своего исключения из списка иностранных агентов. Судебная инстанция отказала в удовлетворении этого ходатайства. Как сообщили на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы, апелляция была подана 8 ноября.

Поперечный* обжаловал отказ Замоскворецкого суда Москвы в исключении его из реестра иностранных агентов. Дело будет рассмотрено Московским городским судом, однако дата слушания пока не назначена.

Данила Поперечный* был включен в реестр иностранных агентов в июне решением Министерства юстиции Российской Федерации. Одной из причин признания его иноагентом стало получение более 60 тысяч долларов от организаций, находящихся в США и Ирландии.

Ранее сообщалось, что в Государственную думу РФ внесли законопроект о создании специальных рублевых счетов для иностранных агентов.

*Признан в РФ иноагентом.