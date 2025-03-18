Комика Останина доставили в Москву на допрос после попытки сбежать из России

Стендап-комика Артемия Останина задержали при попытке пересечь границу РФ. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России (СКР).

Инцидент произошел на одном из пограничных пунктов. Сейчас комик доставлен в Москву для допроса.

В отношении Останина возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Ранее в интернете распространился видеоролик с выступлением комика в шоу «Стендап за 60 секунд». Останин сделал враждебное заявление, коснувшееся военнослужащего с увечьями, которые тот получил в ходе специальной военной операции (СВО), а также пошутил над его ограниченными физическими возможностями.

Следователи столичного СК планируют провести допрос Останина в ближайшее время. Ему грозит до шести лет лишения свободы. Сразу после того, как в интернете начали обсуждать поступок стендапера, он удалил все соцсети.

Ранее сообщалось, что комик-иноагент с ТНТ Семен Слепаков обратился в суд с жалобой на 30 тыс. штрафа.

*Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.