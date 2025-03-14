Комик-иноагент с ТНТ Слепаков обратился в суд с жалобой на 30 тыс. штрафа

Известный российский комик, выступавший в составе команды КВН, а затем в проекте Comedy Club на телеканале ТНТ, Семен Слепаков* обратился в суд с апелляцией на штраф в размере 30 тыс. руб. Об этом стало известно из материалов судебного дела, которые были опубликованы агентством ТАСС.

Суд Таганского района города Москвы ранее наложил на Слепакова штраф в размере 30 тыс. руб. за то, что он не разместил маркировку иностранного агента на двух своих публикациях в телеграм-канале.

После этого Мосгорсуд рассмотрел апелляцию Слепакова и оставил решение районного суда без изменений, подтвердив его законность.

«Адвокат [Слепакова] просит об отмене постановления судьи районного суда и прекращении производства по делу, а в случае оставления постановления в силе — о снижении размера штрафа», — сказано в документах.

Защита Слепакова уверена в том, что вина комика-иноагента не была доказана должным образом.

В апреле 2023 года Министерство юстиции Российской Федерации включило Слепакова в список иностранных агентов. Причиной стало размещение им публикаций в социальных сетях.

Сам юморист не проживает на территории России. Слепаков бежал из страны в Израиль в 2022 году после начала специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что знаток-экстремист Аскеров задолжал в России 130 тыс. руб.

*включен Министерством юстиции Российской Федерации в список иностранных агентов.