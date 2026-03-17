Комиссар НХЛ высказался об участии сборной России в Кубке мира

Комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн высказался об участии сборной России в Кубке мира 2028 года. Его слова привел в своей соцсети журналист Эрик Энгельс.

Беттмэн заявил, что пока не может назвать восемь команд, которые сыграют на турнире. Неопределенность сохраняется во многом из-за того, что пока неясно, примет ли участие в турнире сборная России. Функционер подтвердил, что ясности в этом вопросе нет.

В НХЛ не раз заявляли о желании видеть российскую команду на международных турнирах, об этом же говорили и игроки лиги. Однако пока сохраняется противодействие со стороны Международной федерации хоккея (ИИХФ) и национальных федераций Швеции, Финляндии и Чехии.

Сборная России не смогла принять участия в Олимпийских играх в Италии. От турниров под эгидой ИИХФ российские команды отлучены с 2022 года.

