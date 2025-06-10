Комличенко перешел в «Локомотив» из-за русской основы команды

Агент нападающего Николая Комличенко Александр Клюев рассказал «Спорт-Экспрессу», почему футболист перешел именно в «Локомотив».

На бывшего форварда «Ростова» претендовало несколько клубов, в частности «Краснодар» и «Спартак». 10 июня «Локомотив» объявил, что с Комличенко заключен трехлетний контракт.

По словам Клюева, решающим аргументом в выборе новой команды для нападающего стал тот факт, что основу «Локомотива» составляют российские футболисты, со многими из которых он хорошо знаком.

По данным сайта «Локомотива», на сегодняшний день в основной команде только три футболиста из дальнего зарубежья — защитники Лукас Фассон, Жерзино Ньямси и Сесар Монтес.

Как сообщил инсайдер Иван Карпов, Комличенко будет зарабатывать в «Локомотиве» 7 млн руб. в месяц без учета бонусов.