Комментатор Генич дал прогноз на стартовый матч чемпионата мира

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич в разговоре с «РБ Спорт» дал прогноз на первый матч чемпионата мира по футболу, в котором сыграют сборные Мексики и ЮАР.

Эксперт портала вспомнил, что 16 лет назад на чемпионате мира в ЮАР эти команды уже встречались в матче открытия. Тогда игра закончилась со счетом 1:1, а чемпионами мира в 2010 году стали испанцы. Генич признался, что был бы рад повторению такого сценария. Однако с тех пор многое изменилось.

У команды ЮАР возникли проблемы с визами, на решение которых ушло немало нервов. Мексика же под руководством Хавьерра Агирре отлично подготовилась к чемпионату мира. Команда одержала победы в контрольных матчах с Ганой (2:0), Австралией (1:0) и Сербией (5:1).

По мнению Генича, при поддержке своих болельщиков Мексика одержит сухую победу. Букмекеры дают на такой исход коэффициент 1.92.

Напомним, в составе сборной Мексики выступают два игрока из Российской премьер-лиги (РПЛ) — защитник «Локомотива» Сесар Монтес и хавбек «Динамо» Луис Чавес.