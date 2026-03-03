Комментатор Генич назвал главную проблему с судейством в РПЛ

Футбольный комментатор Константин Генич в очередном выпуске «Коммент.Шоу» высказался о судействе в России по итогам 19-го тура РПЛ.

Первый тур после рестарта РПЛ получился богатым на спорные судейские решения. Арбитры прибегали к просмотру видеоповторов во всех восьми матчах тура.

«Главная проблема во всей этой истории — тотальнейшее недоверие тому, что происходит, вообще всем: комментаторам, судьям, игрокам, болельщикам, РФС, РПЛ. Все друг другу не доверяют. Видят в этом какой-то заговор», — сказал Генич.

Ранее бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин заявил о том, что судьи оказались не готовы к рестарту РПЛ. У него возникло ощущение, что они проходили разные сборы из-за различия трактовок в схожих моментах.

Портал «Подмосковье сегодня» разобрал спорные судейские моменты в 19-м туре РПЛ.