Комментатор Генич потратил все сбережения на дом в Подмосковье

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич рассказал порталу «Спортс.ру» о покупке дома в подмосковной Тарасовке, недалеко от базы «Спартака».

Генич отметил, что дом ему достался сравнительно дешево.

«В общей сложности — 23 миллиона. Это совсем демпинговая цена, мне повезло. Продал квартиру за 17-18, продал машину — и как раз все сложилось. По соседству дома стоят 40-45», — сказал Генич.

Он признался, что ему нравится простор, а в Москве за эти деньги он мог себе позволить только двухкомнатную квартиру. Относительная дешевизна недвижимости объяснялась тем, что прежние хозяева срочно переезжали. Правда, Константину пришлось практически с нуля обустраивать и обставлять дом, на что ушли все сбережения.

Комментатор отметил, что из-за этого в ближайшее время «никакой фестивальной жизни не предвидится».

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