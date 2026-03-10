Комментатор Генич сравнил «Спартак» с конструктором «Лего»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич на YouTube-канал «Коммент.Шоу» высказался об игре «Спартака» в матче 20-го тура РПЛ с «Акроном» (4:3).

Он признался, что невозможно провести аналитический разбор игры красно-белых из-за перепадов в пределах даже одного матча: ««Хоть какой-то матч «Спартака» может подпадать под анализ?»

«Это очень сложная история, потому что «Спартак» — это как Lego: ты его собираешь-собираешь, какая-то деталька подходит, какая-то – другого цвета. В итоге ты что-то собрал, посмотрел, думаешь: «Да не, фигня, надо пересобирать, оказывается, по инструкции было вообще другое», — сказал Генич.

В матче с «Акроном» «Спартак» пропустил первым, но еще до перерыва оформил преимущество в два мяча (3:1). Однако во втором тайме красно-белые позволили сопернику сравнять счет и вырвали победу лишь в концовке встречи.

На игру «Спартака» во втором тайме повлиял неоднозначный пенальти. Защитник Игорь Дмитриев уверяет, что в случае с его назначением Жилсон Беншимол симулировал.