Комментатор Губерниев поддержал инициативу о проведении матчей между игроками КХЛ и НХЛ

По словам спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, идея, озвученная Владимиром Путиным и Дональдом Трампом о возрождении хоккейных матчей между командами КХЛ и НХЛ, радует и прежде всего тот факт, что она получила поддержку на высшем уровне. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что российский лидер играет в хоккей, поэтому давно проявляет интерес к развитию указанного вида спорта.

По мнению тележурналиста, одними из лучших матчей в истории мирового хоккея были встречи между сборными СССР и Канады, а также СССР и США. Таким образом, возрождение таких игр не только усилит интерес к хоккею, а также и поспособствует укреплению международных связей через спорт.

Ранее в НХЛ воздержались от комментариев по поводу возможного матча с КХЛ.