Во Франции назвали главную проблему конкурента Сафонова

В статье говорится, что руководство и тренерский штаб ПСЖ главную проблему Шевалье видят в том, что он не способен справляться с давлением. А вот Сафонов вызов принял и успешно с ним справился: с начала сезона стартовым голкипером ПСЖ был именно Шевалье, а россиянин продолжал трудиться и ждать своего шанса.

Французский же голкипер явно занервничал, когда место в воротах занял Сафонов. После матча Межконтинентального кубка с «Фламенго», в котором россиянин отразил четыре пенальти, партнеры кинулись качать вратаря. В стороне от торжества остались только два футболиста — украинский защитник Илья Забарный и Шевалье.

L'Equipe также отмечает коммуникабельность Сафонова, который пользуется большой поддержкой партнеров. В матчах с «Челси» в Лиге чемпионов это проявлялось в жестах одобрениях, словах благодарности, особенно со стороны центральных защитников.

Французские журналисты считают, что в следующем сезоне Шевалье будет искать себе новую команду.

Матвей Сафонов получил высшую оценку среди всех игроков ПСЖ в матче против «Челси» в Лондоне. Голкипер оставил свои ворота сухими, совершив девять сэйвов.