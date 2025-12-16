Комментатор Орлов объяснил техничность украинских футболистов климатом
Комментатор Орлов: на Украине все время есть футболисты, играющие в Европе
Фото: [ФК «Зенит»]
Известный комментатор Геннадий Орлов в разговоре со Sport24 высоко оценил техническую оснащенность украинских футболистов.
Он отметил, что многие украинские игроки выступают за клубы из сильных европейских чемпионатов.
«Защитник Забарный играет в «ПСЖ»! У нас таких по уровню игроков нет. Украинский футбол такой, что ребята там более техничные в работе с мячом, хотя это больше от климатических условий зависит», — сделал неожиданный вывод Геннадий Орлов.
Также комментатор выделил среди украинских футболистов нападающего «Ромы» Артема Довбика и завершившего карьеру Евгения Коноплянку, бывшего полузащитника «Севильи» и «Шальке».
Ранее Геннадий Орлов поставил сборную Украины выше российской, поскольку она сумела пробиться в стыковые матчи к чемпионату мира.