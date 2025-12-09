Комментатор Орлов объяснил, в чем «Зенит» уступает «Краснодару»

Он отметил, что «Зенит» уступает лидирующему «Краснодару» в слаженности командной игры и стабильности. Также комментатор заявил, что защитники петербургской команды играют в старомодный футбол.

«Сейчас защитники у того же "Краснодара", посмотрите, как идут в атаку, как они обыгрывают, как они точны при передачах. Чего не скажешь про защитников "Зенита". Да, Мантуан атакующий защитник. Но три центральных — Эракович, Дркушич и Алип — они вообще не умеют подыгрывать», — сказал Орлов.

Он подчеркнул, что современный футбол — это участие всей команды как в оборонительных, так и в атакующих действиях.

По итогам летне-осенней части РПЛ «Зенит» занимает второе место с 39 очками в 18 матчах. У возглавляющего турнирную таблицу «Краснодара» на один балл больше.