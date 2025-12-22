Комментатор Орлов призвал «Спартак» брать пример с «Баварии»

Он призвал функционеров пересмотреть взгляды на строительство клуба.

«Посмотрите на «Баварию» — она всегда побеждает. Потому что у них Беккенбауэр, Хенесс, Румменигге — все бывшие футболисты, они там, в клубе! Они не дадут просчета, не будет ошибок в селекции. Разовые оплошности у всех бывают, но системных ошибок, которые в «Спартаке» происходят все время, их нет», — сказал Орлов.

Комментатор удивился тому, что многие известные игроки и тренеры — в частности, такие как Олег Романцев и Дмитрий Аленичев — не работают в клубе. Орлов назвал ветеранов «мозговым центром футбола» и констатировал, что в «Лукойле» этого не понимают.

«Спартак» занимает шестое место в РПЛ перед зимней паузой. В ноябре руководство красно-белых отправило в отставку главного тренера Деяна Станковича. Тренер «Балтики» Андрей Талалаев назвал эту меру «маразмом».