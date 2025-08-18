Комментатор, посоветовавший женщинам-арбитрам заниматься детьми и кухней, извинился перед судьей Станововой

Комментатор Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ) Александр Боярский принес извинения арбитру Арине Станововой и ее коллегам по цеху.

В ходе матча юношеских команд «Родины» и «Зенита» комментатор обрушился со спичем на арбитра, заявив, что женщинам стоит рожать детей и заниматься своими делами на кухне, а не работать на футбольных матчах.

Эти высказывания вызвали широкий резонанс, футбольный клуб «Родина» заявил, что комментатор Боярский больше не будет привлекаться к работе на матчах.

Боярский сказал, что во время матча его захлестнули эмоции. Свои формулировки он признал неприемлемыми и подчеркнул, что девушки являются украшением футбола.

