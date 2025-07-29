Комментатор Шнякин не согласился с оценкой эксперта Бубнова игры защитника «Локомотива» Монтеса

Комментатор «Матч ТВ» не согласился с оценкой игры защитника «Локомотива» Сесара Монтеса в игре с «Краснодаром», которую ему дал Александр Бубнов.

Известный эксперт поставил мексиканцу двойку, несмотря на то что «Локомотив» обыграл чемпиона страны (2:1), а единственный гол пропустил уже в компенсированное время.

Шнякин заявил, что, увидев такую оценку, он «потерял челюсть», и назвал защитника «Локомотива» лучшим игроком матча. Комментатор подчеркнул, что Монтес нейтрализовал лидера атак «Краснодара» Джона Кордобу и «временами просто ужинал» нападающим.

«Локомотив» оказался единственной командой в РПЛ, которая смогла одержать две победы в двух стартовых турах, и вышел в единоличные лидеры чемпионата.