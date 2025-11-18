Комментаторы НХЛ во время репортажа постебались над вратарем «Эдмонтона» Скиннером

«Нефтяники» в гостях уступили «Баффало Сейбрз» со счетом 1:5. Скиннер пропустил четыре шайбы из 27 бросков. В концовке матча тренерский штаб «Эдмонтона» снял голкипера и выпустил шестого полевого игрока. Форвард «Баффало» Тейдж Томпсон забросил пятую шайбу.

После замены вратаря один комментатор отметил, что ворота у «Эдмонтона» пустые. Второй отреагировал уничижительной репликой: «Так было на протяжении большей части матча, так что какая разница?»

Скиннер провел в текущем сезоне 15 матчей, в которых одержал семь побед, пропуская в среднем 2,86 шайбы за игру и отражая 88,9% бросков.

Финалист двух последних Кубков Стэнли «Эдмонтон» в текущем регулярном чемпионате занимает лишь 11-е место в Западной конференции. По пропущенным шайбам «Эдмонтон» занимает третье с конца место во всей лиге (75 в 21 матче).

Ранее капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил еще два рекорда в НХЛ.