Овечкин переписал еще два рекорда в НХЛ

В очередном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» обыграли на своей площадке «Лос-Анджелес Кингз» со счетом 2:1.

Победную шайбу «Столичных» забросил капитан команды Александр Овечкин. В начале второго периода 40-летний россиянин получил шайбу из-за ворот от Коннора Макмайкла и броском в касание переправил ее в сетку. Овечкин забросил 980-ю шайбу в НХЛ с учетом матчей плей-офф.

Этот гол стал для него 442-м на арене «Кэпиталз Уан», что позволило Овечкину обойти Горди Хоу, забросившего 441 шайбу на «Детройт Олимпия». Также россиянин обошел чеха Яромира Ягра по числу победных шайб в домашних матчах — 81 против 80. Кроме того, Овечкин вплотную приблизился к Ягру по общему числу победных шайб — 150 против 151.

Ранее Александр Овечкин рассказал, почему всю карьеру в НХЛ провел за один клуб.