Компания Романа Товстика подала в суд на Викторию Боню из-за одного слова

В одном из роликов телеведущая назвала фирму Товстика пирамидой. По информации пресс-службы Арбитражного суда Москвы, компания требует удалить это видео, потому что его содержание не соответствует действительности.

Много лет назад Боня сотрудничала с проектом Товстика. Но со временем она разочаровалась в этом партнерстве. В своем ролике телеведущая намекнула, что бизнес-модель компании напоминает финансовую пирамиду.

Это не первый случай, когда компания бизнесмена судится с блогерами. В 2020 году представители фирмы Товстика подали иски сразу против 17 человек, которые критиковали ее. При этом все блогеры проиграли судебные тяжбы. Причина оказалась простой: у ответчиков не было необходимых доказательств своих обвинений.

Ранее Елена Товстик упрекнула бывшего мужа в день 20-летия свадьбы.