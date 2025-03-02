Композитор Юрий Мартынов умер после продолжительной болезни

В субботу, 1 марта, после продолжительной болезни ушёл из жизни композитор Юрий Мартынов. Ему было 67 лет. Об этом сообщила в беседе с ТАСС Анна Пугач, супруга поэта Андрея Дементьева, который был соавтором Мартынова.

Более точную причину смерти маэстро собеседница журналистов не уточнила.

«Да, первого марта», — подтвердила женщина факт смерти Мартынова.

Юрий Мартынов появился на свет 17 апреля 1957 года в городе Артёмовск, который сейчас находится в Донецкой народной республике. В 1987 году маэстро стал членом Союза композиторов России. В 2003 году ему было присвоено почетное звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации».

Он создавал композиции для таких популярных артистов, как Людмила Зыкина, Александр Серов, Николай Караченцов, Азиза, Филипп Киркоров и многих других.

К слову, Юрий Мартынов — младший брат известного советского исполнителя Евгения Мартынова, который ушел из жизни еще в 1990 году.

Напомним, вечером в воскресенье, 2 марта, стало известно, что трехкратный олимпийский чемпион Бувайсар Сайтиев скончался в Москве на 50-м году жизни. Печальную новость сообщил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.