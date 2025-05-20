Композитор Корнелюк дал оценку идее снять ремейк на «Бандитский Петербург»

Композитор и исполнитель культового хита «Город, которого нет» из популярного сериала «Бандитский Петербург» Игорь Корнелюк дал оценку инициативе снять ремейк картины. Об этом сообщает Life.ru.

По его словам, попытка переснять ленту обречена на провал, как и все остальные аналогичные проекты. Ничего хорошего из этого не выйдет.

Композитор добавил, что если вдруг его пригласят работать над ремейком указанного сериала, то он откажется.

Ранее сообщалось, что скончался актер из сериалов «Бандитский Петербург» и «Улицы разбитых фонарей».