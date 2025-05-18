Скончался актер из сериалов «Бандитский Петербург» и «Улицы разбитых фонарей»

Скончался советский и российский актер театра Алексей Кабанов, сыгравший во множестве криминальных сериалах и фильмов. Об этом пишет сайт aif.ru со ссылкой на некролог театра-фестиваля «Балтийский дом».

Театральному деятелю и актеру Алексею Кабанову было 69 лет. Его не стало 18 мая, в воскресенье. Причину смерти в театре не уточнили.

Зрителям талантливый уроженец Магадана запомнится не только по театральной сцене. Он также играл в культовых криминальных сериалах 1990-2000-х годов. Кабанов участвовал в таких проектах, как «Бандитский Петербург», «Каменская» и «Улицы разбитых фонарей». Всего в фильмографии актера более 80 работ. В последние годы Кабанов совмещал съемки с преподаванием актерского мастерства.

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